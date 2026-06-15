Военный аналитик Виктор Литовкин заявил, что подготовка украинских властей к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска свидетельствует об отсутствии веры в собственный успех. Слова специалиста приводит «Газета.ru».

По его словам, при отступлении Киев не только вывозит промышленное оборудование и технологические линии. В ход идёт и тактика выжженной земли — разрушаются жилые дома и всё, что может быть пригодно для проживания.

«Это основные признаки того, что они не верят в свою победу», — подчеркнул эксперт.

Литовкин напомнил, что Славянско-Краматорская агломерация согласно российской Конституции является частью РФ. Поэтому освобождение этой территории как неотъемлемой части Донбасса неизбежно. При этом конкретных сроков взятия Славянска и Краматорска аналитик называть не стал.

А ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев форсирует эвакуацию важных предприятий из Дружковки и Славянска в ДНР. По данным ведомства, это происходит на фоне активного наступления российских войск в Константиновке.