В военном ведомстве уточнили, что наступательные манёвры в этом населённом пункте продолжаются. В юго-западном районе города сейчас завершают уничтожение блокированных сил противника.

Ранее комбат-мотострелок с позывным «Задон» раскрыл детали дерзкого прорыва: форпостом для входа в Константиновку стал местный тепличный комбинат. Именно эта точка оказалась ахиллесовой пятой в эшелонированной обороне противника. Чтобы усыпить бдительность ВСУ, наступление вели сразу по нескольким азимутам, основной же удар пришёлся на самую уязвимую позицию. По словам офицера, после стремительной зачистки агрокомплекса российские бойцы плотно окопались на занятом рубеже.