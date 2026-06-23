Путин: ВСУ пытаются раскачать российское общество атаками на гражданские объекты

ВСУ наносят удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре в России, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, такие действия направлены на то, чтобы «раскачать общество» и создать ощущение неуверенности.

«Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре [в РФ]. Для чего? Раскачать общество. Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, создать какую-то неуверенность в действиях российских вооружённых сил», — сказал глава государства во время неформального общения с выпускниками военных вузов.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что страны, причастные к запуску беспилотников по российской территории, явно не осознают, чем это может для них обернуться. Когда разговор зашёл о полётах вражеских дронов, президент коротко заметил, что все причастные к этому страны, судя по всему, действительно совершенно не отдают себе отчёта о возможных последствиях.