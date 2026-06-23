Письмо Зеленского усиливает конфликтный потенциал, заявил Путин

Обращения, подобные «открытому письму» Владимира Зеленского, не способствуют мирному урегулированию и, наоборот, усиливают конфликтный потенциал. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, подобные инициативы не создают предпосылок для переговоров. Отвечая на вопрос во время общения с военными, он пояснил, что подобные заявления, по сути, направлены не на снижение напряжённости, а на его дальнейшее усиление.

«Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал», — сказал он.

Напомним, 4 июня Зеленский направил обращение в адрес президента России, в котором предложил обсудить возможные пути урегулирования, а также подверг критике российское руководство. Путин охарактеризовал это письмо как содержащее «элементы хамства». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал обращение неуклюжей провокацией, отражающей, по его мнению, неспособность к диалогу со стороны киевских властей. Позднее экс-комик выдал очередную порцию, заявив, что его обращение к российскому лидеру принесло «нужный результат».