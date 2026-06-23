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23 июня, 15:05

Путин назвал киевский режим неонацистским

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Путин назвал киевский режим неонацистским. Такое заявление президент России сделал на совещании с правительством.

Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории РФ. Особо глава государства упомянул случаи, в которых пострадали дети.

«Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит», — сказал Путин.

По его словам, подобные атаки дополнительно мотивируют российских военнослужащих выполнять поставленные задачи.

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Президент также заявил, что ничего подобного, особенно в отношении детей, не происходило со времён Второй мировой войны.

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Марина Фещенко
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