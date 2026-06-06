«Бренд сработает»: Музей неонацизма хотят открыть в квартире Зеленского в Крыму

В Крыму рассматривают идею создания музея неонацизма в бывшей квартире Владимира Зеленского, которая ранее была национализирована и затем продана новому владельцу. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на ПМЭФ.

«То, что он [Зеленский] попался с этой квартирой — просто он не заметил этой «гайки» — знал бы, он своевременно перепродал бы чисто политически, не из-за денег. [Новый] собственник купил её за 40 млн рублей. Я надеюсь, что он сделает музей по неонацизму, будет очень успешный музей, абсолютно убеждён, что этот бренд сработает», — сказал он ТАСС.

Квартира площадью 119,5 квадратных метра была национализирована в марте 2023 года. Спустя время объект выставили на аукцион с первоначальной стоимостью 24,6 млн рублей, при этом помещение продавалось в состоянии предчистовой отделки.

Квартира расположена на пятом этаже здания, откуда открывается вид на Чёрное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом. По мнению Константинова, история объекта может стать основой для музейного проекта, который, как он считает, может привлечь внимание и стать успешным.

Ранее сообщалось, что бюджет Крыма пополнился на 13 млрд рублей за счёт реализации национализированного имущества, принадлежавшего украинским бизнесменам. Значительная часть средств поступила именно от продажи ранее национализированных активов. Дополнительно регион получил 1,4 млрд рублей в виде арендных платежей за использование этих объектов.