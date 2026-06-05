Константинов: От продажи имущества украинских бизнесменов выручено 13 млрд рублей

Бюджет Крыма пополнился на 13 млрд рублей за счёт реализации национализированного имущества, ранее принадлежавшего украинским бизнесменам. Об этом РИА «Новости» на ПМЭФ сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«На 13 миллиардов мы уже продали этого имущества. И на 1,4 миллиарда нам заплатили аренду с этого имущества», — сказал он.

Председатель парламента отметил, что многие компании после смены собственника начали работать более открыто. Как утверждает Константинов, ранее часть таких предприятий фактически находилась в тени, тогда как теперь они перечисляют налоги и продолжают развиваться.

Он также сообщил, что под процедуру национализации попали свыше 6 тысяч объектов. Это имущество принадлежало примерно 500 физическим и юридическим лицам.

Ранее власти Крыма уже неоднократно заявляли о продолжении работы по национализации имущества, принадлежавшего украинским олигархам. Процедуры при этом строго регулируются законодательством: после изъятия проводится инвентаризация, затем вводится временное управление, а позднее имущество выставляется на торги.