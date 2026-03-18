Особняк украинского бизнесмена в Москве выставили на продажу за 3,7 млрд рублей

В центре Москвы выставили на продажу элитный особняк стоимостью 3,7 млрд рублей. Речь идёт о доме площадью более 1700 квадратных метров в Молочном переулке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.











Здание расположено в престижном районе с высокостатусным окружением. Среди соседей — представители бывшего руководства Минобороны. Внутри оборудован полноценный спа-комплекс. В доме есть бассейн размером 30 на 8 метров, джакузи, хаммам, сауна, купель и отдельная винная комната.

Интерьеры укомплектованы дорогой техникой и мебелью. Установлены телевизоры премиум-класса, холодильники Liebherr, кофемашина Miele и вытяжки Gaggenau, а также крупные диваны и дизайнерские элементы. Общая площадь здания составляет 1721 квадратный метр, участок — 1139. Объект находится в зоне охраны культурного слоя Земляного города XVI–XVII веков.

Продажа связана с банкротством владельца — предпринимателя Константина Григоришина. Ранее этот актив уже пытались реализовать в рамках дела о налоговой задолженности. Тогда стоимость оценивали примерно в 1,6–1,7 млрд рублей. Сейчас начальная цена увеличена до 3,7 млрд, однако в ходе торгов её планируют постепенно снижать примерно до 2,99 млрд рублей.

