«На особом чеку»: Россия не позволит обмануть себя за столом переговоров, заявил Лавров

Россия никому не будет доверять на слово в ходе дальнейших переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва «всегда готова» к диалогу.

«Но повторю ещё раз, когда мы сядем за этот стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи и предложения, и адекватные люди, мы на слово никому не будем доверять», — сказал Лавров.

По словам дипломата, наша страна находится «на особом чеку» в связи с попытками ввести её в заблуждение. Россия не позволит «жульничать с собой», добавил глава МИД.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Украина «натужно требует» переговоров с Россией. При этом ещё осенью Киев отказался от диалога, как и ранее — в 2023-2025 годах.