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Регион
24 июня, 10:52

Лавров заявил, что Зеленский «натужно требует» переговоров с Россией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский теперь добивается переговоров с Москвой, хотя ранее украинские власти отвергали такой формат.

Свою оценку министр высказал на международном форуме «Примаковские чтения».

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По словам Лаврова, осенью прошлого года Киев сообщил, что больше не заинтересован в переговорах. Он также напомнил о заявлениях украинского руководства в 2023–2025 годах, когда там исключали диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас, когда Зеленский натужно требует переговоров, найдите цитаты 2023, 2024, 2025 годов», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

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Лавров также заявил, что Зеленский «руководит всей Европой», а теперь якобы хочет влиять и на Соединённые Штаты.

Ранее Лавров назвал Владимира Зеленского фюрером, которого «взяли из самодеятельности». Тем не менее, по его словам, Россия по-прежнему открыта для переговоров с Украиной. По словам министра, подход Москвы к этому вопросу остаётся неизменным.

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Марина Фещенко
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