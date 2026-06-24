Лавров заявил, что Зеленский «натужно требует» переговоров с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский теперь добивается переговоров с Москвой, хотя ранее украинские власти отвергали такой формат.

Свою оценку министр высказал на международном форуме «Примаковские чтения».

По словам Лаврова, осенью прошлого года Киев сообщил, что больше не заинтересован в переговорах. Он также напомнил о заявлениях украинского руководства в 2023–2025 годах, когда там исключали диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас, когда Зеленский натужно требует переговоров, найдите цитаты 2023, 2024, 2025 годов», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также заявил, что Зеленский «руководит всей Европой», а теперь якобы хочет влиять и на Соединённые Штаты.