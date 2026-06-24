Лавров заявил, что Зеленский «натужно требует» переговоров с Россией
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский теперь добивается переговоров с Москвой, хотя ранее украинские власти отвергали такой формат.
Свою оценку министр высказал на международном форуме «Примаковские чтения».
По словам Лаврова, осенью прошлого года Киев сообщил, что больше не заинтересован в переговорах. Он также напомнил о заявлениях украинского руководства в 2023–2025 годах, когда там исключали диалог с президентом России Владимиром Путиным.
«Сейчас, когда Зеленский натужно требует переговоров, найдите цитаты 2023, 2024, 2025 годов», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров также заявил, что Зеленский «руководит всей Европой», а теперь якобы хочет влиять и на Соединённые Штаты.
Ранее Лавров назвал Владимира Зеленского фюрером, которого «взяли из самодеятельности». Тем не менее, по его словам, Россия по-прежнему открыта для переговоров с Украиной. По словам министра, подход Москвы к этому вопросу остаётся неизменным.
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