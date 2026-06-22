Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен выразил недоумение в связи с заявлением Владимира Зеленского о праве Киева утверждать представителя Евросоюза на переговорах с Россией. Свою реакцию он разместил в социальной сети X.

Норвежский эксперт усомнился в способности бывшего комика определять такие кадровые решения. Он напомнил, что на протяжении семи лет НАТО использовало Зеленского для борьбы до последнего украинца в роли марионетки.

«После того, как НАТО на протяжении семи лет использовало Зеленского в качестве марионетки для борьбы «до последнего украинца», он, похоже, считает, что действительно контролирует ситуацию», — написал профессор.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен самостоятельно определять, кто именно выступит переговорщиком от европейской стороны на возможных консультациях с Россией. По мнению Зеленского, европейские партнёры должны сначала обдумать формат своего участия и выдвинуть несколько вариантов кандидатов. Однако финальное слово в этом вопросе, как он подчеркнул, останется за Украиной. Такой подход он охарактеризовал как справедливый.