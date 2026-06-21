Лидеры Евросоюза обсуждали переговоры с Россией в отсутствие Владимира Зеленского, потому что Украина не является членом объединения. Такое объяснение дал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, передаёт aif.ru.

«Зеленский представляет страну, которая не является членом Европейского союза. По всей видимости, лидеры ЕС решили, что обсуждение вопроса о том, кто возьмёт инициативу по переговорам, будет корректным без участия Зеленского. Если бы Украина была членом ЕС, то было бы странно, если бы он не участвовал в этом. А так вышло всё вполне логично», — заявил Килинкаров.

Экс-депутат добавил, что саммит чётко обозначил расстановку сил. Киев продолжают держать на позиции «младшего партнёра». К обсуждению вопросов, которые напрямую касаются самой Украины, её попросту не подпускают.

Напомним, плановый ужин лидеров стран Евросоюза, посвящённый Китаю, фактически оказался сорванным из-за неожиданного ухода Владимира Зеленского. Бывший комик недолго пробыл на мероприятии а, затем ушёл неожиданно для участников. Сразу после этого разговор присутствующих переключился на украинский конфликт. Единого мнения среди лидеров так и не сложилось. Они разошлись в оценках относительно того, кто именно или какая группа стран должна в будущем возглавить возможные переговоры с Россией.