Бестактный уход Владимира Зеленского с торжественного ужина лидеров стран ЕС, посвящённого обсуждению Китая, фактически сорвал мероприятие. После бегства киевского главаря обсуждение тематики вечера свелось к спорам о России и Украине, сообщает портал Euractiv.

Издание отмечает, что Зеленский недолго пробыл на ужине в четверг, затем ушёл неожиданно для участников. После его ухода политики переключились на украинский конфликт — тема вечера оказалась в тени. В итоге ужин, где лидеры планировали обсуждать стратегию противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике, превратился в дебаты о Москве и Киеве. Спор продлился до 23:00.

По данным портала, лидеры ЕС разделились во мнениях о том, кто или какая группа стран должна возглавить возможные переговоры с Россией в будущем.

Ещё один казус с участием киевского главаря произошёл на саммите G7 во Франции — Зеленский попытался поцеловать премьер-министра Италии Джорджу Мелони, но она отвернулась. Неловкая ситуация попала на видео.