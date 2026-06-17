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Регион
17 июня, 12:55

Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО в Анкаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что Владимир Зеленский не будет присутствовать на общем заседании глав государств альянса на саммите в Анкаре. Встреча запланирована на 7–8 июля.

Рютте уточнил, что для украинского лидера готовят отдельную программу, аналогичную той, что была в Гааге в 2025 году. Она включает двусторонние встречи и контакты с союзниками, но без отдельной сессии с участием всех 32 лидеров НАТО.

«Мы предполагаем, что Зеленский будет проводить программу, аналогичную прошлогодней: много встреч, но не будет отдельной встречи со всеми 32 лидерами, потому что у нас будет одна встреча с 32 лидерами на уровне членов», — пояснил Рютте на пресс-конференции перед заседанием министров обороны альянса.

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Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил: ключевым результатом саммита в Анкаре станет «железная приверженность» союзников поддержке Украины, а на заседании министров обороны 18 июня обсудят новые пакеты военной помощи и тренировочные миссии. Саммит НАТО запланирован на 7–8 июля.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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