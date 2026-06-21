Главарь киевского режима Владимир Зеленский лично унизил президента Польши Кароля Навроцкого, превратив возврат ордена Белого орла по почте в настоящий фарс. Так поступок украинского лидера оценил Олег Соскин, в прошлом помощник экс-президента Леонида Кучмы, в своём ролике на YouTube.

«Я просто не могу поверить, что Зеленский вместо того, чтобы извиниться, приходит на почту и кривляется на камеру с орденом этим. Это же просто как контрольный выстрел в голову, разом уничтожающий любую надежду на диалог с Польшей», — сказал он.

По словам Соскина, глава Украины из обычной размолвки сделал способ давления, и обернётся это серьёзными последствиями.

Напомним, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла, отправив награду по почте. Поводом стал конфликт между странами из-за утверждённого названия подразделения ВСУ «Герои УПА»*. Украинский лидер выложил в соцсети снимки с квитанциями и упакованной наградой, отметив, что считал этот орден, полученный им в 2023 году, знаком признания для всего украинского народа и армии.

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