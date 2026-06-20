Опрос показал отношение поляков к украинцам

Центр исследования общественного мнения (CBOS) выяснил, что 43% поляков негативно относятся к украинцам.

Хорошее отношение к жителям Украины признали только 29% опрошенных. Ещё 25% выбрали вариант «нейтрально». Отмечается, что в 2026 году отношение поляков к гражданам большинства соседних стран ухудшилось.

Ранее Life.ru писал, что Польша дала Украине несколько дней на пересмотр решения о присвоении подразделению ВСУ наименования «имени героев УПА*». Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич призвал Зеленского изменить это название.

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