Власти украинской Винницы приняли решение отозвать свой запрос на безвозмездную передачу 15 списанных автобусов от польского города-побратима Кельце. Об этом пишет издание Slawa.

Поводом для отказа стала буря, поднявшаяся в польском горсовете после того, как мэр Агата Войда согласилась безвозмездно отправить украинцам старые Solaris. Возмутителями спокойствия выступили местные депутаты, которых задело появление в Виннице улицы имени Степана Бандеры.

Сама глава Кельце пыталась воззвать к логике, напомнив, что соседи уже четвёртый год живут в сложных условиях, а из-за проблем с электричеством их троллейбусы и трамваи регулярно встают. При этом речь шла исключительно о технике возрастом почти 20 лет. Директор транспортного управления Барбара Дамиан признала, что у каждой машины пробег под 1,4 миллиона километров, а рыночная цена едва дотягивает до 30 тысяч злотых. В нормальной ситуации такие автобусы пускают на запчасти либо отправляют под пресс.

Тем не менее противники передачи увидели в этой помощи унижение для польской стороны. Депутат Мачей Якубчик назвал ситуацию шитой белыми нитками и заявил, что момент для такого жеста выбран крайне неудачно. Он особо подчеркнул, что одним из таких автобусов могли бы пользоваться на улице, носящей имя Бандеры.

Его единомышленник Марчин Стемпневский высказался ещё резче: по его словам, дружеский жест в адрес Киева постоянно натыкается на палку в виде чествования военных преступников, а потому старые автобусы разумнее продать, пустив выручку на нужды жителей Кельце. В итоге мэр Винницы Сергей Моргунов поблагодарил поляков за многолетнюю солидарность, но отказался от машин, чтобы они не становились инструментом политических споров.

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