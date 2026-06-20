Владимир Зеленский вернул польскому президенту Каролю Навроцкому орден Белого орла после конфликта между странами из-за утверждённого названия подразделения ВСУ «Герои УПА*». Украинский полиик отправил награду по почте и даже показал в соцсети кадры с квитанциями.

На фотографиях, которые он разместил, видно сам почтовый документ и упакованную награду. Также запечатлён сотрудник, готовящий посылку к отправке. Зеленский заявил, что изначально считал орден, вручённый ему в 2023 году, наградой всему украинскому народу и армии.

«Мы верили, что орден Белого орла, вручённый в 2023 году, предназначался для украинского народа и нашей армии. Так было сказано тогда. Сегодня я вернул орден президенту Польши», — написал глава киевского режима в соцсети X.

Решение о возврате награды было представлено как символический шаг на фоне обострения дипломатических разногласий между Киевом и Варшавой.

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