Орден Белого орла «улетел» в Польшу по почте в лучших традициях комик-шоу Зеленского
Зеленский по почте отослал в Польшу отобранный у него орден Белого Орла
Обложка © Telegram / Volodymyr Zelenskyy
Владимир Зеленский вернул польскому президенту Каролю Навроцкому орден Белого орла после конфликта между странами из-за утверждённого названия подразделения ВСУ «Герои УПА*». Украинский полиик отправил награду по почте и даже показал в соцсети кадры с квитанциями.
На фотографиях, которые он разместил, видно сам почтовый документ и упакованную награду. Также запечатлён сотрудник, готовящий посылку к отправке. Зеленский заявил, что изначально считал орден, вручённый ему в 2023 году, наградой всему украинскому народу и армии.
«Мы верили, что орден Белого орла, вручённый в 2023 году, предназначался для украинского народа и нашей армии. Так было сказано тогда. Сегодня я вернул орден президенту Польши», — написал глава киевского режима в соцсети X.
Решение о возврате награды было представлено как символический шаг на фоне обострения дипломатических разногласий между Киевом и Варшавой.
Напомним, Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «Героев УПА*». В ответ польский президент Кароль Навроцкий лишил украинского политика высшего ордена Белого орла и потребовал убрать фашистское название. Киев отказался. В Польше упрекнули Зеленского в попытке намеренно позлить Варшаву. Развивая конфликт, несколько украинских политиков также демонстративно вернули польские награды. А именно — глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов** и посол Украины в Польше Василий Боднар.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* ОУН-УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.
** Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.