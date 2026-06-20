Знал о красных линиях: Зеленского упрекнули в попытке намеренно позлить Польшу

В социальной сети X он написал, что украинская сторона, по его оценке, понимала, как её действия могут повлиять на отношения с Польшей. По словам журналиста, Киев, находясь в условиях многолетнего конфликта, «отлично знает, где проходят польские красные линии». Он также заявил, что речь идёт не только о символических шагах, но и о действиях, которые, по его мнению, вызвали жёсткую реакцию Варшавы.