Знал о красных линиях: Зеленского упрекнули в попытке намеренно позлить Польшу
Журналист Важеха: Лишённый ордена Зеленский знал о красных линиях Польши
Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Владимир Зеленский с самого начала осознавал возможные последствия решений Киева, связанных с героизацией нацистских преступников. Такое мнение высказал польский журналист Лукаш Важеха, комментируя ситуацию вокруг лишения киевского диктатора ордена Белого орла — высшей государственной награды республики.
В социальной сети X он написал, что украинская сторона, по его оценке, понимала, как её действия могут повлиять на отношения с Польшей. По словам журналиста, Киев, находясь в условиях многолетнего конфликта, «отлично знает, где проходят польские красные линии». Он также заявил, что речь идёт не только о символических шагах, но и о действиях, которые, по его мнению, вызвали жёсткую реакцию Варшавы.
Напомним, Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «Героев УПА*». В ответ польский президент Кароль Навроцкий тут же лишил украинского политика высшего ордена Белого орла и потребовал убрать фашистское название. Киев отказался.
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* ОУН-УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.