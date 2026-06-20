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20 июня, 08:42

«Гунька доносит»: Захарова нашла применение «улетевшему» Белому орлу Зеленского

Захарова предложила отправить Белого орла Зеленского нацисту Гунько в Канаду

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Варшаве найти награде, которую отобрали у Владимира Зеленского, другого владельца. Например, украинского нациста Ярослава Гунько, спокойно продолжающего жить в Канаде и зиговать по праздникам.

«Сданные киевским режимом орден «Белый орёл» и иные награды Варшава может направить в Канаду – Гуньке и другим нацистским коллаборационистам. Те с удовольствием будут после Зеленского донашивать. Кто-нибудь знает, Геринга лишали этой принципиальной награды или он сам отказался?» написала дипломат в телеграм-канале.

Ярослав Хунка (прежняя фамилия — Гунько) воевал в составе батальона СС «Галичина» в годы Великой Отечественной войны. Дивизия была сформирована Гитлером в апреле 1943 года. Туда набрали украинских добровольцев, в том числе Гунько. Как позже доказало следствие, с 23 по 28 февраля 1944 года в н.п. Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР) от рук украинских нацистов погибло не менее 500 советских граждан, в том числе евреев и поляков. Невинных людей расстреливали, сжигали в жилых домах и костёле. Гунько лично участвовал в зверствах против мирного населения. После войны он бежал а Британию, женился и переехал в Канаду. Сейчас ему 101 год. Переживший холокост бразильский писатель потребовал казнить нациста Гунько.

Зеленскому предложили повесить нацистский крест вместо польского ордена Белого орла
Зеленскому предложили повесить нацистский крест вместо польского ордена Белого орла

Напомним, Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «Героев УПА*». В ответ польский президент Кароль Навроцкий тут же лишил украинского политика высшего ордена Белого орла и потребовал убрать фашистское название. Киев дал отказ. В поддержку Зеленского несколько украинских политиков демонстративно вернули польские награды. А именно — глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов** и посол Украины в Польше Василий Боднар.

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* ОУН-УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

** Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Татьяна Миссуми
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