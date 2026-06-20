«Гунька доносит»: Захарова нашла применение «улетевшему» Белому орлу Зеленского
Захарова предложила отправить Белого орла Зеленского нацисту Гунько в Канаду
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Варшаве найти награде, которую отобрали у Владимира Зеленского, другого владельца. Например, украинского нациста Ярослава Гунько, спокойно продолжающего жить в Канаде и зиговать по праздникам.
«Сданные киевским режимом орден «Белый орёл» и иные награды Варшава может направить в Канаду – Гуньке и другим нацистским коллаборационистам. Те с удовольствием будут после Зеленского донашивать. Кто-нибудь знает, Геринга лишали этой принципиальной награды или он сам отказался?» — написала дипломат в телеграм-канале.
Ярослав Хунка (прежняя фамилия — Гунько) воевал в составе батальона СС «Галичина» в годы Великой Отечественной войны. Дивизия была сформирована Гитлером в апреле 1943 года. Туда набрали украинских добровольцев, в том числе Гунько. Как позже доказало следствие, с 23 по 28 февраля 1944 года в н.п. Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР) от рук украинских нацистов погибло не менее 500 советских граждан, в том числе евреев и поляков. Невинных людей расстреливали, сжигали в жилых домах и костёле. Гунько лично участвовал в зверствах против мирного населения. После войны он бежал а Британию, женился и переехал в Канаду. Сейчас ему 101 год. Переживший холокост бразильский писатель потребовал казнить нациста Гунько.
Напомним, Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «Героев УПА*». В ответ польский президент Кароль Навроцкий тут же лишил украинского политика высшего ордена Белого орла и потребовал убрать фашистское название. Киев дал отказ. В поддержку Зеленского несколько украинских политиков демонстративно вернули польские награды. А именно — глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов** и посол Украины в Польше Василий Боднар.
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