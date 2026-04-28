Бразильский писатель Габриэль Вальдман, чьё детство пришлось на ужасы холокоста, потребовал высшей меры для эсэсовца Ярослава Гунько. Многие родственники автора погибли в польских концлагерях.

Причиной для резонансного заявления стал инцидент 2023 года в канадском парламенте. Тогда депутаты стоя аплодировали 98-летнему ветерану дивизии СС «Галичина», которого пригласили на выступление Владимира Зеленского.

«Я считаю, что он должен быть повешен», — заявил Вальдман РИА «Новости», комментируя ту сцену в Оттаве. Свою позицию он объяснил тем, что срок давности не отменяет тяжести военных преступлений.

Скандал в Канаде стоил кресла спикеру палаты общин Энтони Роте, взявшему на себя вину за приглашение нациста. Глава МИД Мелани Жоли назвала произошедшее позором, а премьер Джастин Трюдо принёс извинения.

Тем временем Россия продолжает добиваться экстрадиции Гунько. По данным Следственного комитета, он причастен к убийству не менее 500 граждан СССР. Фигуранта уже заочно обвинили, объявили в международный розыск и внесли в базу Интерпола.