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24 октября, 06:57

«Это отместка»: Вулин указал на связь между прославлением нациста Гунько и разрушением СССР

Вулин: Сербия выполнит ордер, если Интерпол потребует арестовать нациста Гунько

Если Интерпол выпишет ордер на арест старого украинского нациста из батальона СС «Галичина» Ярослава Гунько, то Белград подчинится ему. С таким заявлением выступил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА «Новости».

«Невозможно прославлять коллаборациониста нацистов в своей стране и не поддерживать нацистскую идеологию. Это невозможно», — рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС.

Политик отметил своё возмущение фактом того, что военный преступник может скрыться и найти убежище. Также он добавил, что сегодня оживает много элементов нацистской идеологии. Вулин назвал развал Советского Союза и Югославии «отместкой» за Вторую Мировую войну.

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Бастрыкин заявил, что нацист Гунько причастен к убийствам не менее 500 человек

Напомним, что Гунько широко «прославился» в сентябре 2023 года, когда посетил канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским. Первое время премьер Канады Джастин Трюдо отрицал свою причастность к инциденту, но позже выяснилось, что он сам послал нацисту приглашение. В начале 2024 года Канада получила запрос о выдаче эсэсовца, но Оттава отказала Москве в его экстрадиции. Российские правоохранители заочно предъявили бывшему члену батальона СС «Галичина» обвинение в геноциде. Известно, что Генпрокуратура России 22 августа объявила его в международный розыск.

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Кадр из YouTube / CTV News

Николай Рюмин
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