Если Интерпол выпишет ордер на арест старого украинского нациста из батальона СС «Галичина» Ярослава Гунько, то Белград подчинится ему. С таким заявлением выступил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА «Новости».

«Невозможно прославлять коллаборациониста нацистов в своей стране и не поддерживать нацистскую идеологию. Это невозможно», — рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС.