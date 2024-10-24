«Это отместка»: Вулин указал на связь между прославлением нациста Гунько и разрушением СССР
Вулин: Сербия выполнит ордер, если Интерпол потребует арестовать нациста Гунько
Если Интерпол выпишет ордер на арест старого украинского нациста из батальона СС «Галичина» Ярослава Гунько, то Белград подчинится ему. С таким заявлением выступил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА «Новости».
«Невозможно прославлять коллаборациониста нацистов в своей стране и не поддерживать нацистскую идеологию. Это невозможно», — рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС.
Политик отметил своё возмущение фактом того, что военный преступник может скрыться и найти убежище. Также он добавил, что сегодня оживает много элементов нацистской идеологии. Вулин назвал развал Советского Союза и Югославии «отместкой» за Вторую Мировую войну.
Напомним, что Гунько широко «прославился» в сентябре 2023 года, когда посетил канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским. Первое время премьер Канады Джастин Трюдо отрицал свою причастность к инциденту, но позже выяснилось, что он сам послал нацисту приглашение. В начале 2024 года Канада получила запрос о выдаче эсэсовца, но Оттава отказала Москве в его экстрадиции. Российские правоохранители заочно предъявили бывшему члену батальона СС «Галичина» обвинение в геноциде. Известно, что Генпрокуратура России 22 августа объявила его в международный розыск.
Кадр из YouTube / CTV News