Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил об отказе от польского Кавалерского креста «За заслуги перед Республикой Польша». Решение он связал с ситуацией вокруг наград Владимира Зеленского, которого Варшава лишила ордена Белого орла. По словам дипломата, он вынужден вернуть полученную ранее госнаграду, назвав происходящее «исторически несправедливым». Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Ордан Боднара. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vasyl Bodnar

«Помним, что от наших ссор всегда выигрывает враг – Москва. Ещё раз призываю к откровенному разговору. Уверен, что при наличии доброй воли мы найдём разумные решения», — обратился он к польской стороне и показал фото возвращаемого ордена.

Ранее от польских государственных наград также отказались глава МИД Украины Андрей Сибига и руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов*. До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла, из-за решения главаря киевского режима присудить имя героев УПА** одному из подразделений украинской армии — это стало отправной точкой в серии отказов от наград с обеих сторон.

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