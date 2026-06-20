«Президент Польши наконец лишил киевского выродка, почитающего нацистов, ордена Белого орла. Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зелёной толстовке больше места для гитлеровского Железного креста с золотыми дубовыми листьями», — написал Медведев в Х.