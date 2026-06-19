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19 июня, 17:55

«Позорное решение»: Зеленский божился Туску, что не хотел задеть чувства поляков героизацией нацистов

Туск: Зеленский пытался убедить, что не хотел оскорбить Польшу героизацией УПА*

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Владимир Зеленский на саммите ЕС пытался убедить его в отсутствии намерения обидеть поляков решением о героизации Украинской повстанческой армии* (УПА*). Об этом лидер правительства республики сказал на пресс-конференции.

«Зеленский не только вчера, но и ранее давал понять и прямо заявлял, что у него не было ни малейшего намерения каким-либо образом оскорбить Польшу, поляков или нанести ущерб отношениям между Польшей и Украиной», — сообщил польский премьер.

При этом он назвал позорным решение Зеленского о присвоении одной из частей ВСУ имени «героев УПА*» и призвал Киев уважать своих союзников.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский всё же примет участие в Конференции по восстановлению Украины, которая пройдёт в Гданьске 25–26 июня. Поездка была под вопросом. Причиной стал дипломатический скандал после того, как украинскому подразделению ССО присвоили почётное название «имени Героев УПА*».

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* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Александра Мышляева
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