«Позорное решение»: Зеленский божился Туску, что не хотел задеть чувства поляков героизацией нацистов

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Владимир Зеленский на саммите ЕС пытался убедить его в отсутствии намерения обидеть поляков решением о героизации Украинской повстанческой армии* (УПА*). Об этом лидер правительства республики сказал на пресс-конференции.

«Зеленский не только вчера, но и ранее давал понять и прямо заявлял, что у него не было ни малейшего намерения каким-либо образом оскорбить Польшу, поляков или нанести ущерб отношениям между Польшей и Украиной», — сообщил польский премьер.

При этом он назвал позорным решение Зеленского о присвоении одной из частей ВСУ имени «героев УПА*» и призвал Киев уважать своих союзников.

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