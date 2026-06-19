Президент Польши лишил Зеленского Ордена Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла — высшей государственной награды республики. Причиной стала героизация деятелей Украинской повстанческой армии*.

Поводом послужило участие Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника, а также присвоение отдельному центру спецопераций «Север» ВСУ имени «героев УПА*». В ответ Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении награды, которую предыдущий президент Анджей Дуда вручил Зеленскому в 2023 году.

«Президент Республики Польша является Великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды. Я принял решение лишить его Ордена Белого Орла», — заявил Навроцкий в видеообращении.

Он напомнил, что УПА* ответственна за массовые убийства поляков на Волыни, где погибли по меньшей мере 100 тысяч граждан Польши.

«Жертв невозможно предавать молчанием. Это исторические раны, которые требуют правды, памяти и уважения», — подчеркнул польский лидер.

Орден Белого Орла был вручён Зеленскому в апреле 2023 года «за заслуги в углублении дружественных отношений между Польшей и Украиной».

Напомним, что отношения Варшавы и Киева осложняются из-за событий Волынской резни. Причиной стало решение перезахоронить в Киеве останки деятелей УПА* и назвать в честь этой организации одно из подразделений ВСУ. Польша потребовала от Киева пересмотреть это решение.

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