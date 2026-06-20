Глава офиса президента Украины и бывший руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов* заявил об отказе от польской государственной награды — Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

Поводом стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за скандального решения главаря киевского режима присудить имя героев УПА** одному из подразделений украинской армии. По словам Буданова*, этот шаг носит политический характер и «не связан со справедливостью».

«Ведь о какой справедливости может идти речь, если орден Белого Орла, например, до сих пор не был лишен итальянского фашистского диктатора и пособника Гитлера Бенито Муссолини?» — написал в соцсетях глава офиса президента Украины.

Буданов* также подчеркнул, что Украина продолжит сотрудничество с союзниками, но только на основе взаимного уважения. Он отметил, что подобные решения могут использоваться в информационном противостоянии, и заявил о намерении сохранять «национальное достоинство» Украины.

Политик также пишет, что шаг президента Польши играют на руку России. Он также подчеркнул, что, по его словам, в истории стран есть как героические, так и трагические страницы, которые не должны становиться предметом политических манипуляций. Буданов заключил, что Киев оставляет за собой «справедливое право на собственную национальную память и достоинство», поскольку не указывает ни одному другому народу, как изучать его историю.

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