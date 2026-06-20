Сибига вернёт Польше Командорский крест из-за лишения ордена Зеленского

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что возвращает Польше государственную награду — Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей», которую получил в октябре 2022 года. Сообщение он разместил в соцсети на фоне лишения Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого орла.

«Вскоре я верну его Польше. Дело не в орденах, а в отношении», — написал министр.

Он объяснил, что польские политики допустили неоправданные и пренебрежительные шаги в адрес Киева. Решение президента Польши Кароля Навроцкого по отношению к Зеленскому Сибига охарактеризовал как «стратегическую ошибку» Варшавы. По его мнению, от этого выиграет только Россия. Он добавил, что эскалация отношений между Киевом и Варшавой ни одной из сторон не нужна.

«Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю. Надеемся, что позже холодный ум возьмёт верх, а наши польские друзья вернутся к равноправному диалогу», — заключил министр.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого орла. Как объяснили в Варшаве, повод — участие Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН–УПА* Андрея Мельника и присвоение отдельному центру спецопераций «Север» Вооружённых сил Украины имени «героев УПА*».

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