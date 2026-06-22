Киев сам определит, кто будет представлять Европу на возможных переговорах с Россией. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.

«Европа подумает о формате и предложит несколько возможностей, но Украина будет определять, кто станет переговорщиком от Европы. Это справедливо», — отметил главарь киевского режима в интервью украинским журналистам.

Других деталей возможного переговорного формата Зеленский не привёл. Также он не уточнил, какие европейские политики могут претендовать на роль переговорщика.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что лидеры Евросоюза обсуждали переговоры с Россией без Владимира Зеленского, поскольку Украина не входит в состав ЕС. По его словам, если бы страна была членом объединения, отсутствие украинского представителя на таком обсуждении выглядело бы иначе. Килинкаров отметил, что недавний саммит ЕС показал реальную расстановку сил вокруг Киева. По мнению экс-депутата, Украину продолжают держать в роли «младшего партнёра» и не допускают к ряду решений, которые прямо касаются её будущего.

На фоне обсуждения возможных переговоров между ЕС и Россией ключевым вопросом остаётся выбор единого переговорщика от Европы, по которому консенсус пока не достигнут. Премьер Италии Джорджа Мелони предложила назначить такого представителя, подчеркнув, что им должен стать политик из «средней» европейской страны, так как кандидатура от одного из крупнейших государств лишь осложнит достижение договорённостей. Этот подход отражает стремление избежать доминирования отдельных держав.

Однако на июньском саммите ЕС лидерам не удалось утвердить конкретную фигуру: в итоговом заявлении из 18 пунктов дипломатии посвящён лишь один, а сама встреча подтвердила разногласия между членами союза — Германия, например, отдаёт предпочтение формату «E3» с участием Франции, Германии и Великобритании. В то же время президент России Владимир Путин назвал наиболее предпочтительным кандидатом бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, предложив обсуждать этот вопрос на уровне МИД и спецслужб без лишней огласки.