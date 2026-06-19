Зеленский ставит на Лулу: Президента Бразилии хотят видеть посредником в переговорах с РФ

Украина рассчитывает, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сможет выступить посредником в переговорах с Россией. Об этом сообщает портал ICL Notícias.

По данным издания, Владимир Зеленский надеется, что бразильский лидер убедит президента РФ Владимира Путина лично подключиться к переговорному процессу.

«Зеленский хочет, чтобы Лула убедил Путина лично принять участие в переговорном процессе и в конечном итоге согласиться на встречу с украинским лидером и посредниками», — говорится в публикации.

Как пишет ICL Notícias, в правительстве Бразилии считают, что такой запрос связан с трудностями, которые Киев испытывает при поиске каналов для прямого диалога с Москвой.

Лула да Силва ранее неоднократно выступал за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. В 2024 году Бразилия совместно с Китаем представила мирную инициативу из шести пунктов. Она, в частности, предусматривала проведение международной конференции, которую могли бы признать как Москва, так и Киев. А на днях да Силва сделал заявление, что западные спонсоры Киева устали поддерживать Украину в противостоянии с Россией и ищут пути для урегулирования конфликта.