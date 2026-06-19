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19 июня, 07:42

The Economist: Украина и США обсуждают заморозку боёв по линии фронта

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

Украина и США обсуждают заморозку конфликта по линии фронта, также активизировались неофициальные переговоры с Россией, утверждает The Economist, ссылаясь на источники.

«Одна из идей, которая обсуждается, — это прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной в 50–70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение», — пишет издание.

Источники говорят, чт контакты сторон происходят ежедневно.

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А ранее украинские СМИ также сообщали, что Киев всерьёз прорабатывет сценарий прекращения огня прямо по текущей линии боестолкновений. При этом речь не идёт о юридическом закреплении потери территорий, а в качестве бонуса рассматривается ускоренное вступление страны в Евросоюз.

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Александра Вишнякова
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