The Economist: Украина и США обсуждают заморозку боёв по линии фронта

Украина и США обсуждают заморозку конфликта по линии фронта, также активизировались неофициальные переговоры с Россией, утверждает The Economist, ссылаясь на источники.

Залужный назвал один из главных рисков для Киева после завершения конфликта

Залужный назвал один из главных рисков для Киева после завершения конфликта

А ранее украинские СМИ также сообщали, что Киев всерьёз прорабатывет сценарий прекращения огня прямо по текущей линии боестолкновений. При этом речь не идёт о юридическом закреплении потери территорий, а в качестве бонуса рассматривается ускоренное вступление страны в Евросоюз.