The Economist: Украина и США обсуждают заморозку боёв по линии фронта
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Украина и США обсуждают заморозку конфликта по линии фронта, также активизировались неофициальные переговоры с Россией, утверждает The Economist, ссылаясь на источники.
«Одна из идей, которая обсуждается, — это прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной в 50–70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение», — пишет издание.
Источники говорят, чт контакты сторон происходят ежедневно.
А ранее украинские СМИ также сообщали, что Киев всерьёз прорабатывет сценарий прекращения огня прямо по текущей линии боестолкновений. При этом речь не идёт о юридическом закреплении потери территорий, а в качестве бонуса рассматривается ускоренное вступление страны в Евросоюз.
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