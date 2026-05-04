4 мая, 08:25

В Киеве допустили тишину на линии огня в обмен на ускоренный путь в ЕС

РБК-Украина: Незалежная может согласиться на остановку боёв на линии фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ju Jae-young

На Украине всерьёз прорабатывают сценарий прекращения огня прямо по текущей линии боестолкновений. При этом речь не идёт о юридическом закреплении потери территорий, а в качестве бонуса рассматривается ускоренное вступление страны в Евросоюз — такую информацию со ссылкой на инсайдеров публикует «РБК-Украина».

Информированные лица издания уточнили, что подобная логика присутствует в коридорах власти на Банковой, хотя консенсуса по ней пока нет. Один из собеседников издания объяснил, что такая модель компромисса в сочетании с перспективой членства Украины в ЕС выглядит приемлемой для местного общества. Кроме того, по его мнению, это позволило бы президенту Зеленскому пойти на новые выборы.

Представители украинского руководства и дипломатического корпуса в беседах с журналистами также подтверждают: если евроинтеграцию украинского государства увяжут с глобальным мирным соглашением, то процедура приёма в ЕС может быть серьёзно форсирована. Авторы материала констатируют, что сейчас переговорный процесс зашёл в глухой тупик из-за отказа Киева выводить войска с подконтрольных районов Донбасса. Впрочем, согласно данным источников, Вашингтон в обозримой перспективе может попытаться выторговать у Москвы определённые послабления за встречное снятие санкционных ограничений.

Зеленский заявил Стармеру о готовности к трёхсторонним переговорам

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на слова Дональда Трампа о скором заключении сделки по урегулированию конфликта на Украине. В ответ на вопрос журналиста представитель Кремля отметил, что выражение «близость сделки» можно трактовать по-разному.

Вероника Бакумченко
