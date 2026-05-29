Залужный назвал один из главных рисков для Киева после завершения конфликта

Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что одним из серьёзных рисков для Киева после завершения конфликта может стать повторное открытие Босфора для российских военных кораблей.

По его словам, прекращение огня и окончание боевых действий при отсутствии у НАТО и ЕС чёткой стратегии могут дать Москве возможность требовать от Турции восстановления прохода для кораблей ВМФ России.

Залужный считает, что это позволит России усилить свои позиции в Чёрном море и изменить баланс сил в регионе. На проходящем в Одессе Черноморском форуме по безопасности он призвал учитывать этот фактор при подготовке возможного мирного соглашения и формировании новых правил безопасности в Чёрном море.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что завершение конфликта на Украине становится всё менее очевидным для Киева. По его словам, стране предстоит говорить о тяжёлом будущем и делать собственный выбор в условиях продолжающегося противостояния. Залужный также выступил против демобилизации и призвал перейти от классической мобилизации к «умной».