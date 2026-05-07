7 мая, 12:23

Залужный счёл завершение конфликта на Украине всё менее очевидным

Обложка © ТАСС / Alberto Pezzali

Завершение конфликта на Украине становится всё менее очевидным. Об этом заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время конференции по безопасности Defence24 Days в Варшаве.

«Мы будем говорить о будущем. Пожалуй, о самом тяжёлом из нашего будущего в войне, завершение которой для нас становится всё менее очевидным. О выборе, который нужно сделать только нам», — обратился дипломат к собравшимся.

Он заявил о необходимости о необходимости отказаться от демобилизации и перейти от классической мобилизации к «умной» — комплексному процессу, охватывающему восстановление боеспособности государства в условиях конфликта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия отдаёт предпочтение мирному урегулированию украинского вопроса, однако если киевский режим не готов к такому развитию событий, то поставленные цели будут достигнуты в ходе специальной военной операции.

Анастасия Никонорова
