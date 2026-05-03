Песков: Если Киев не склонен к миру через сделку, будем склонять его через СВО

Россия хотела бы решить вопрос с Украиной мирным путём, но если Киев к этому не готов, то цели будут достигнуты через специальную военную операцию. Об этом заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, подчеркнув, что мирное соглашение для России предпочтительнее.

«Для нас предпочтительным является достижение наших целей через сделку, через мирное соглашение. Но если киевский режим не склонен к этому, то мы будем его склонять посредством проведения и завершения СВО», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также заявлял, что Москва может воздействовать на Владимира Зеленского за счёт достижения целей специальной военной операции. По словам представителя Кремля, такой вариант рассматривается в рамках нынешней ситуации.