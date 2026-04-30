Песков заявил о возможности влияния на Зеленского через цели СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва может повлиять на Владимира Зеленского через достижение целей специальной военной операции. По словам представителя Кремля, такой сценарий рассматривается в контексте текущей ситуации.

«На Зеленского можем повлиять мы, добившись своих целей в специальной военной операции», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков опроверг идею переговоров по Украине в Азербайджане. По его словам, на данный момент «об этом речи не идёт».