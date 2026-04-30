30 апреля, 13:15

«Ребячество со знаком минус»: В Кремле ответили на попытки Европы запретить поездки в Россию

Песков назвал попытки Европы помешать визитам в РФ «ребячеством»

Обложка © Life.ru

В Кремле крайне негативно оценивают действия европейских государств, которые препятствуют своим гражданам совершать поездки в Россию. Подобное поведение властей ЕС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «ребячеством со знаком минус».

Официальный представитель Кремля дал такой комментарий журналистам, обсуждая искусственные сложности, создаваемые для иностранцев. Многие европейцы, включая высокопоставленных политиков, сталкиваются с давлением, когда выражают желание посетить Российскую Федерацию.

Особое внимание в дискуссии уделили планам премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Глава словацкого правительства ранее заявлял о намерении прибыть в Москву на празднование 9 Мая.

В российской администрации подчёркивают: попытки мешать подобным визитам выглядят несерьёзно и даже инфантильно. В текущей геополитической ситуации такие шаги расцениваются как контрпродуктивные ограничения, накладываемые руководством стран Запада на собственное население.

Дальнейшее развитие событий покажет, удастся ли европейским лидерам сохранить суверенное право на принятие решений. В Москве рассчитывают, что здравый смысл возьмет верх над политическим давлением.

Ушаков подтвердил приезд премьера Словакии Фицо в Москву на Парад Победы

Напомним, Литва и Латвия запретили самолёту Фицо лететь в Москву. Эстония также отказала. Формально заявку ещё могла рассмотреть Польша, но её глава МИД сказал, что «вопроса больше нет». Теперь словацкий премьер, скорее всего, поедет в Москву на День Победы на машине.

BannerImage
Оксана Попова
    avatar