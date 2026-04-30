Песков опроверг идею переговоров по Украине в Азербайджане

Напомним, Владимир Зеленский выступил с инициативой организовать трёхсторонние переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном на территории Азербайджана. Главарь киевского режима сообщил об этом после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, назвав безопасность и оборонно-промышленный комплекс ключевыми темами для обсуждения. Он подчеркнул, что детали позднее представят профильные команды, а саму азербайджанскую площадку Киев считает перспективной для нового раунда дипломатической работы. Зеленский также напомнил, что похожие встречи уже проводились в Турции и Швейцарии, и выразил признательность партнёрам за посреднические усилия.