30 апреля, 11:55

Песков опроверг идею переговоров по Украине в Азербайджане

Возможность задействовать Азербайджан в качестве локации для диалога по украинскому урегулированию в настоящий момент никем всерьёз не обсуждается. Данное заявление озвучил перед журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Об этом речи пока не идёт», — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский выступил с инициативой организовать трёхсторонние переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном на территории Азербайджана. Главарь киевского режима сообщил об этом после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, назвав безопасность и оборонно-промышленный комплекс ключевыми темами для обсуждения. Он подчеркнул, что детали позднее представят профильные команды, а саму азербайджанскую площадку Киев считает перспективной для нового раунда дипломатической работы. Зеленский также напомнил, что похожие встречи уже проводились в Турции и Швейцарии, и выразил признательность партнёрам за посреднические усилия.

