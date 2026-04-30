30 апреля, 14:16

«Даже после СВО — никаких отношений»: Каллас поставила крест на диалоге с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, прежний формат взаимодействия ЕС с Россией останется в прошлом навсегда — даже после того, как украинский конфликт подойдёт к концу. Такую позицию руководитель внешнеполитической службы Евросоюза озвучила в ходе брифинга при участии министров из стран Балтии и Северной Европы.

«Наконец, позвольте сказать: мы все здесь согласны, что возврата к обычным отношениям с Россией не может быть даже после того, как Москва завершит СВО», — сказала она.

Кроме того, как уточнила Каллас, уже в ближайшие четыре недели на Кипре министры иностранных дел снова соберутся, чтобы детально проработать линию Евросоюза по отношению к Кремлю и определить наиболее действенные механизмы сохранения безопасности своих стран.

Помимо прочего, глава евродипломатии пояснила, что ужесточение санкционной политики, полная изоляция РФ на международной арене и закрытый въезд для бывших российских военных станут основными составляющими ответа Евросоюза на текущий кризис.

«С мусорным ведром на голове»: Захарова высмеяла Каллас за отказ «умолять» Россию о диалоге

А ранее сообщалось, что Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии искать альтернативы нефти РФ. При этом дипломат не уточнила, обсуждалась ли эта тема непосредственно на переговорах с министрами иностранных дел АСЕАН в Брунее, после которыхз она сделала своё заявление. Также она добавила, что ЕС поддерживает инициативы по завершению конфликта на Украине.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
