Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии искать альтернативы российской нефти

Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии пересмотреть закупки энергоресурсов из России. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами иностранных дел АСЕАН в Брунее.

«Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», — сказала она.

При этом дипломат не уточнила, обсуждалась ли эта тема непосредственно на переговорах. Подробности дискуссий не раскрываются.Также она отметила, что ЕС поддерживает инициативы, направленные на завершение конфликта на Украине.

Ранее Life.ru сообщал, что ЕС принял 20-й пакет санкций без запрета на морские перевозки нефти из РФ. Самые жёсткие меры, которые активно лоббировали страны Балтии, в итоговый документ не попали.