Возможная остановка транзита нефти по трубопроводу «Дружба» может привести к серьёзным последствиям для Германии и Украины. Об этом пишет Politico.

«Москва намерена с 1 мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба», — сказано в публикации.

Как отмечается в материале, через этот маршрут обеспечивается значительная часть загрузки нефтеперерабатывающего завода, который играет ключевую роль в снабжении топливом Берлина и Бранденбурга. Возможные перебои могут повлиять и на политическую ситуацию внутри Германии, усилив позиции оппозиционных сил.

Если Россия решит перенаправить поставки казахстанской нефти в Германию по альтернативным каналам, то «чёрное золото» пойдёт транзитом через балтийские порты, которые пытается атаковать Киев.

«Если Германии понадобятся эти порты для отгрузки казахстанской нефти, она сможет надавить на украинцев, чтобы они прекратили атаки беспилотников, и тем самым выступит в роли щита для Москвы», — говорится в материале.

Ранее Reuters сообщало, что Казахстан рассматривает возможность прекращения транзита нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». В Кремле, в свою очередь, пояснили, что приостановка поставок в ФРГ связана с техническими причинами. Там также подчеркнули, что интересы Астаны будут учтены, а альтернативные маршруты для экспорта сырья уже прорабатываются. На Западе указывают, что это окажет существенное влияние на внутриполитическую обстановку в Германии.