27 апреля, 04:19

InsideOver: Германия содрогнулась из-за риска остановки нефти по «Дружбе»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Германия содрогнулась после сообщений о возможном перекрытии поставок казахстанской нефти через Россию. Об этом заявил итальянский журналист Роберто Вивальделли. По его информации, действия Москвы повлияют не только на цены энергоносителей. Ситуация затронет и внутриполитическую обстановку в ФРГ, пишет издание InsideOver.

Аналитик считает, что остановка нефтепровода усилит раскол в Германии. Условно антироссийский запад страны и пророссийский восток могут ещё больше отдалиться друг от друга.

Перекрытие поставок даёт преимущества тем политикам, кто выступает за прагматичный диалог с РФ. Их оппоненты во главе с канцлером Фридрихом Мерцем придерживаются жёсткой линии.

Тем временем цены на бензин в Германии уже реагируют на рыночные изменения. Приостановка поставок по «Дружбе» влияет на рынок. Немецкая ассоциация дистрибьюторов топлива прогнозирует резкий скачок стоимости горючего в ближайшие дни.

«Это проблема немцев»: Эксперт объяснил, будут ли работать обе ветки «Дружбы»

Ранее агентство Reuters сообщило, что Казахстан может остановить транзит нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». В Кремле заявили, что поставки топлива в ФРГ остановлены из-за технического момента. Также там отметили, что Москва обеспечит интересы Астаны с помощью других маршрутов.

Лия Мурадьян
