«Это проблема немцев»: Эксперт объяснил, будут ли работать обе ветки «Дружбы»

Информация о том, что транзит казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» идёт к прекращению, требует официальных подтверждений. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии для Life.ru объяснил, почему ситуация странная, кто на самом деле окажется в проигрыше и при чём тут Украина.

Это скорее проблема для самой Германии, потому что поставка по «Дружбе» — оптимальный способ загрузки немецких нефтеперерабатывающих заводов. Так что это проблема для немецких компаний, а не для казахских или российских. Казахстан продаст свою нефть и не пострадает. Россия от этого особо не пострадает. Если они не будут заказывать транзит на Германию, то эти объёмы просто уйдут на другие направления — в порты Ленинградской области или Чёрного моря. Игорь Юшков Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Эксперт также пояснил, что возможное прекращение транзита не связано с перекрытием Украиной южной ветки «Дружбы». Украинская сторона остановила прокачку по маршруту через свою территорию в Венгрию, Словакию и Сербию с 27 января. Однако Казахстан поставлял нефть по центральной ветке — из Белоруссии через Польшу в Германию. Эти маршруты не пересекаются.

Тем не менее, как отметил эксперт, косвенное влияние присутствует. Из-за остановки южной ветки общий объём прокачки по трубе снизился, что может привести к увеличению тарифа на транспортировку для оставшихся пользователей, включая Казахстан. Если операторы нефтепровода поднимут стоимость услуг, казахстанской стороне может стать невыгодно сохранять поставки в Германию.

В этом случае Казахстан, по мнению Юшкова, перенаправит свои объёмы на другие направления — через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) на Новороссийск, а также через порты Ленинградской области или Чёрного моря. Для этого используется нефтепровод Атырау – Самара.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Казахстан может остановить транзит нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» из-за проблем с оплатой или техническими условиями. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге отказался комментировать эту информацию, посоветовав журналистам обратиться к профильным компаниям. Украина, в свою очередь, перекрыла южную ветку трубопровода с 27 января, и транзит до сих пор не восстановлен.