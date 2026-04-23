

22 апреля, 22:59

В Кремле раскрыли причину прекращения поставок нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба»

Песков: Поставки нефти Казахстана в ФРГ остановлены из-за технического момента

Решение об остановке поставок казахстанской нефти в Германию через трубопровод «Дружба» обусловлено техническими факторами. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам», — уточнил пресс-секретарь президента РФ во время общения с ИС «Вести».

Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба». Напомним, в марте украинские власти всячески препятствовали восстановлению транзита нефти. Они отказались допустить венгерских специалистов для проведения экспертизы и оценки якобы поврежденного нефтепровода. Транзит российской нефти через украинскую территорию был остановлен в январе по решению Киева.

Виталий Приходько
