Детали поставок по «Дружбе» пока не согласованы, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что технические нюансы возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» находятся в стадии обсуждения по корпоративным каналам. Венгерская MOL ранее анонсировала, что поставки в Венгрию и Словакию ожидаются не позднее четверга.

Песков пояснил, что MOL также вовлечена в этот процесс, и общение происходит на уровне компаний. Он подчеркнул, что не владеет подробностями, в частности, относительно того, были ли поданы необходимые заявки на прокачку и произведен ли обмен документами, предусмотренный для таких ситуаций, поскольку это относится к компетенции самих компаний.

«Я не знаю деталей, потому что там должна была быть заявка на прокачку. (Я не знаю), был ли обмен этими письмами, которые предусмотрены на такие случаи - на случай остановки или возобновления. Это, скорее, корпоративный вопрос», — сказал Песков «Известиям».

Накануне Владимир Зеленский объявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба». Напомним, в марте украинские власти всячески препятствовали восстановлению транзита нефти. Они отказались допустить венгерских специалистов для проведения экспертизы и оценки якобы поврежденного нефтепровода. Транзит российской нефти через украинскую территорию был остановлен 27 января по решению Киева — якобы из-за повреждений.