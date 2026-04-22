Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 апреля, 13:12

Новак подтвердил, что нефть из «Дружбы» с 1 мая пойдёт не в Германию

Казахстанская нефть, ранее поставлявшаяся в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года пойдёт на другие логистические направления. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, подтвердив информацию СМИ.

«С 1 мая действительно объём поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные», — сказал он.

По словам Новака, это связано с сегодняшними техническими возможностями, перенаправлением потоков будут заниматься Министерство энергетики РФ и «Транснефть».

Встанут 9 авто из 10: ФРГ предупредили о возможной остановке транзита нефти по «Дружбе» с 1 мая
Напомним, накануне СМИ узнали, что Россия собирается с 1 мая остановить поставки нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба». Казахстанские власти сообщили о получении неофициальной информации о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Позже немецкий регулятор подтвердил, что получил уведомление о прекращении транзита с 1 мая.

Александра Вишнякова
