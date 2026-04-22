22 апреля, 05:59

В Казахстане получили информацию о возможной остановке нефти по «Дружбе»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Казахстанские власти сообщили о получении неофициальной информации о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Заявление сделал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, комментируя данные о возможных ограничениях на транзит сырья.

Он уточнил, что официальных уведомлений от российской стороны пока не поступало, однако в неформальном порядке была озвучена информация о технической невозможности прокачки. По его словам, речь может идти о временных ограничениях, при этом точные причины официально не подтверждены.

Аккенженов отметил, что в сложившейся ситуации Казахстан рассматривает варианты перераспределения экспортных потоков нефти на альтернативные маршруты. Отдельно он добавил, что делает предположение о возможной связи ситуации с недавними повреждениями инфраструктуры, однако подчеркнул отсутствие официальных данных.

Зеленский объявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба»

Ранее сообщалось о возможных изменениях в поставках нефти по трубопроводу «Дружба», затрагивающих экспорт в Германию. Россия может прекратить с 1 мая прокачку казахстанской нефти в немецком направлении через эту систему. Утверждается, что соответствующие скорректированные графики уже направлены сторонам.

Милена Скрипальщикова
