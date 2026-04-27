Беспилотник ВСУ повредил обелиск «Городу-герою Севастополю»
Последствия прилёта. Обложка © MAX / Правительство Севастополя
В Севастополе в результате массированной атаки Вооружённых сил Украины в ночь на 26 апреля повреждён обелиск «Городу-герою Севастополю». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в мессенджере «МАКС».
Последствия прилёта у подножия обелиска. Фото © MAX / Правительство Севастополя
«Профильные службы обследуют обелиск «Городу-герою Севастополю». Он повреждён при массированной вражеской атаке. Территория у памятника оцеплена. Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 26 апреля киевский режим устроил массированную атаку беспилотников на Севастополь — российские средства ПВО сбили большую часть из почти 100 дронов над акваторией и городом, однако без последствий не обошлось. В результате ударов повреждения получили порядка 200 жилых домов и около ста легковых автомобилей. Пострадали четыре человека, все они доставлены в больницы и получают медицинскую помощь.
