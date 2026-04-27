Беспилотник ВСУ повредил обелиск «Городу-герою Севастополю»

В Севастополе в результате массированной атаки Вооружённых сил Украины в ночь на 26 апреля повреждён обелиск «Городу-герою Севастополю». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в мессенджере «МАКС».

«Профильные службы обследуют обелиск «Городу-герою Севастополю». Он повреждён при массированной вражеской атаке. Территория у памятника оцеплена. Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов», — говорится в сообщении.