27 апреля, 12:57

Беспилотник ВСУ повредил обелиск «Городу-герою Севастополю»

Последствия прилёта. Обложка © MAX / Правительство Севастополя

В Севастополе в результате массированной атаки Вооружённых сил Украины в ночь на 26 апреля повреждён обелиск «Городу-герою Севастополю». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в мессенджере «МАКС».

Последствия прилёта у подножия обелиска. Фото © MAX / Правительство Севастополя

«Профильные службы обследуют обелиск «Городу-герою Севастополю». Он повреждён при массированной вражеской атаке. Территория у памятника оцеплена. Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 апреля киевский режим устроил массированную атаку беспилотников на Севастополь — российские средства ПВО сбили большую часть из почти 100 дронов над акваторией и городом, однако без последствий не обошлось. В результате ударов повреждения получили порядка 200 жилых домов и около ста легковых автомобилей. Пострадали четыре человека, все они доставлены в больницы и получают медицинскую помощь.

Юрий Лысенко
