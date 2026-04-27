Все четверо пострадавших при атаке на Севастополь госпитализированы
Карета скорой помощи.
Все четверо пострадавших при украинской атаке на Севастополь госпитализированы, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Михаил Сылка. Один из них получил ранения, уже находясь на лечении в стационаре.
«Четверо пострадавших сейчас в горбольнице № 1, у всех [увечья] средней тяжести, угрозы жизни нет», — сказал он.
Напомним, в ночь на 26 апреля ВСУ нанесли удар по Севастополю. Силы ПВО отразили налёт из почти ста беспилотников, большинство сбили над Чёрным морем и городом. Однако были последствия «на земле»: повреждено почти 200 домов и сто автомобилей.
