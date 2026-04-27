Военный эксперт предложил эффективный способ защитить Севастополь

Для полноценной защиты Севастополя от атак ВСУ Армии России необходимо прежде всего освободить Николаевскую и Одесскую области, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, это позволит обезопасить не только Севастополь, но и весь Крым, а также южное побережье Кавказа.

В тактическом плане город и так защищён, там есть системы противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной борьбы и различные зенитно-ракетные комплексы. Однако отряды самообороны из местных жителей, вступать в которые призвал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, необходимо вооружить соответствующим оружием, чтобы они могли эффективно бороться с дронами.

«В этом смысле это не должно компенсировать всю систему ПВО Крымского полуострова, в том числе Севастополя, но это должно дополнить те системы противовоздушной обороны, которые есть в городе», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Ранее в Крыму была пресечена работа агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Злоумышленник занимался сбором секретных сведений о подразделениях российского оборонного ведомства на полуострове.